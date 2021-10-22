Больше 10 тонн суррогата изъяли в Нижнем Тагиле после отравления 24 человек метанолом

Напомним, больше 20 человек стали жертвами метанола в Свердловской области. По делу о сбыте суррогата задержано несколько человек. В отношении сотрудника полиции, который ранее привлекал одного из подозреваемых к административной ответственности за отсутствие лицензии на торговлю алкоголем, возбуждено уголовное дело.