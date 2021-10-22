Больше 10 тонн суррогата изъяли в Нижнем Тагиле после отравления 24 человек метанолом

Больше 10 тонн суррогата изъяли в Нижнем Тагиле после отравления 24 человек метанолом
Больше 10 тонн суррогата изъяли в Нижнем Тагиле после отравления 24 человек метанолом
Сегодня, 19:33ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В рамках спецоперации «Алкоголь» полицейские изъяли тонны контрафакта в Нижнем Тагиле.

Больше 3,5 тонн готовой алкогольной продукции и 7 тонн спиртосодержащей было выявлено и изъято на территории Нижнего Тагила. Об этом Tagilcity.ru рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Полковник добавил, что областная профилактическая операция «Алкоголь», которая началась после отравления 24 человек в Свердловской области метанолом, продолжается.

Напомним, больше 20 человек стали жертвами метанола в Свердловской области. По делу о сбыте суррогата задержано несколько человек. В отношении сотрудника полиции, который ранее привлекал одного из подозреваемых к административной ответственности за отсутствие лицензии на торговлю алкоголем, возбуждено уголовное дело.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзивОтравление метиловым спиртом в Екатеринбурге
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