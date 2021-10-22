Четвертого фигуранта по делу об отравлении метанолом на Урале суд оставил под стражей

Четвертого фигуранта по делу об отравлении метанолом на Урале суд оставил под стражей
Четвертого фигуранта по делу об отравлении метанолом на Урале суд оставил под стражей
Сегодня, 22:07ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Чкаловский райсуд Екатеринбурга оставил четвертого подозреваемого по делу об отравлении свердловчан метиловым спиртом под стражей до 25 октября. Агамир Алиев говорит, что не знаком с остальными подозреваемыми.

52-летний уроженец Азербайджана стал еще одним подозреваемым по делу об отравлении метиловым спиртом 24 уральцев. Как рассказал подозреваемый в суде, сообщает «КП-Урал», он не знает никого из других фигурантов уголовного дела. Мужчина ссылается на то, что сам пришел в полицию по звонку.

Я шёл платить налог на автомобиль. Позвонили из полиции, сказали подойти. Я пришёл, ничего не понимал. Меня начали спрашивать про поставщиков спирта. Я сказал, что ничего не знаю, что вообще происходит. Потом завели в другой кабинет, там был капитан ФСБ из Москвы, стал меня пугать. Я ничего не делал. Все происходящее для меня позор. Дома у меня жена и два сына (19 и 14 лет), заявил на заседании по избранию меры пресечения Агамир Алиев.

В свою очередь Чкаловский суд постановил оставить мужчину под стражей до 25 октября — пока Алиев находится в статусе подозреваемого, обвинение ему еще не предъявлено.

Напомним, тонны контрафакта изъяли сотрудники полиции Нижнего Тагила в рамках спецоперации «Алкоголь».

Сюжеты:
Отравление метиловым спиртом в Екатеринбурге
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