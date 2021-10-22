Дело «тагильского стрелка» Верховный суд рассмотрит в ноябре

Дело «тагильского стрелка» Верховный суд рассмотрит в ноябре
Дело «тагильского стрелка» Верховный суд рассмотрит в ноябре
Сегодня, 20:22ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Стрелок из Нижнего Тагила не согласен с 9 годами колонии и в очередной раз пытается смягчить приговор. Его дело в ноябре рассмотрит Верховный суд.

Кассацию на решение Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге житель Нижнего Тагила Александр Борисов подал в Верховный суд РФ. Согласно картотеке суда, первое заседание назначено на 23 ноября.

Напомним, Александр Борисов из Нижнего Тагила стал фигурантом уголовного дела о гибели 8-летнего мальчика в 2019 году. По версии следствия, тагильчанин, будучи в нетрезвом состоянии, организовал стрельбу из винтовки. Неподалеку от импровизированного стрельбища играл 8-летний мальчик — одна из пуль отрикошетила ребенку в голову. Позднее следствие установило, что роковой выстрел произвел подросток, которому заряженную винтовку вложил в руки Борисов.

Пострадавшего мальчика с травмами госпитализировали, врачи долго боролись за его жизнь, но спасти ребенка не удалось. В итоге Свердловский областной суд признал Борисова виновным по двум статьям — «Хулиганство» и «Убийство малолетнего из хулиганских побуждений». Тагильчанина приговорили к 9 годам колонии строгого режима. С приговором были не согласны обе стороны — родители мальчика посчитали приговор слишком мягким.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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