Многодетная мать выбросила ребенка в окно на Старателе в Нижнем Тагиле

Многодетная мать выбросила ребенка в окно на Старателе в Нижнем Тагиле
Многодетная мать выбросила ребенка в окно на Старателе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:18ПроисшествияФото: 1МI
Многодетная мать выбросила 3-летнего ребенка из окна дома на Старателе на улице Каспийская, 23 «в» в Нижнем Тагиле.

Инцидент произошёл во второй половине дня 22 октября, сообщает TagilCity.ru источник.

Она выпивала некоторое время, сегодня что-то пошло не так и она выкинула из окна своего ребенка. Ему 3 или 4 года. У нее есть еще дети,рассказал редакции источник.

Бухает, дочери 18 уже, красивая, но также гуляет везде. Живет с бойфрендом, мамой и дедом. Говорят, что раньше была приличной, но родила сейчас ради материнского капитала,сообщил инсайдер о ее семье.

Ребенка увезли в Детскую горбольницу Тагила, о его состоянии пока не сообщается. На месте ЧП работают сотрудники полиции, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

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