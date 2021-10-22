Многодетная мать выбросила ребенка в окно на Старателе в Нижнем Тагиле

Инцидент произошёл во второй половине дня 22 октября, сообщает TagilCity.ru источник.
Она выпивала некоторое время, сегодня что-то пошло не так и она выкинула из окна своего ребенка. Ему 3 или 4 года. У нее есть еще дети,рассказал редакции источник.
Бухает, дочери 18 уже, красивая, но также гуляет везде. Живет с бойфрендом, мамой и дедом. Говорят, что раньше была приличной, но родила сейчас ради материнского капитала,сообщил инсайдер о ее семье.
Ребенка увезли в Детскую горбольницу Тагила, о его состоянии пока не сообщается. На месте ЧП работают сотрудники полиции, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».