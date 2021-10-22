«Нет писем, в жизни колонии не участвует». Суд отказал в УДО уральскому фотографу

«Нет писем, в жизни колонии не участвует». Суд отказал в УДО уральскому фотографу
«Нет писем, в жизни колонии не участвует». Суд отказал в УДО уральскому фотографу
Сегодня, 22:24ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Фотограф из Екатеринбурга Дмитрий Лошагин в очередной раз неудачно попытался выйти по УДО. В колонии считают, что он не раскаялся и вину не признал.

Чкаловский райсуд Екатеринбурга отказал в условно-досрочном освобождении уральскому фотографу Дмитрию Лошагину, убившему свою жену Юлию — модель из Нижнего Тагила. По информации прокуратуры Свердловской области, представитель администрации колонии высказался против УДО. В пенитенциарном учреждении считают, что Лошагин не признал вину и не согласен с приговором.

Хотя осужденный характеризуется удовлетворительно, но он нерегулярно участвует в культурных и спортивных мероприятиях. С его стороны отсутствуют извинительные письма в адрес потерпевших. Считаем нецелесообразным его освобождение, добавил представитель ИК.

С ним согласилась и мать убитой Лошагиным девушки.

Напомним, в 2015 году Дмитрия Лошагина осудили за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой. После смерти девушки ее бывший супруг пытался разделить имущество убитой им свердловчанки — он даже подавал иски к матери Юлии на раздел имущества.

Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбург
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