«Нет писем, в жизни колонии не участвует». Суд отказал в УДО уральскому фотографу

Чкаловский райсуд Екатеринбурга отказал в условно-досрочном освобождении уральскому фотографу Дмитрию Лошагину, убившему свою жену Юлию — модель из Нижнего Тагила. По информации прокуратуры Свердловской области, представитель администрации колонии высказался против УДО. В пенитенциарном учреждении считают, что Лошагин не признал вину и не согласен с приговором.
Хотя осужденный характеризуется удовлетворительно, но он нерегулярно участвует в культурных и спортивных мероприятиях. С его стороны отсутствуют извинительные письма в адрес потерпевших. Считаем нецелесообразным его освобождение, добавил представитель ИК.
С ним согласилась и мать убитой Лошагиным девушки.
Напомним, в 2015 году Дмитрия Лошагина осудили за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой. После смерти девушки ее бывший супруг пытался разделить имущество убитой им свердловчанки — он даже подавал иски к матери Юлии на раздел имущества.