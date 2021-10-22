«Нет писем, в жизни колонии не участвует». Суд отказал в УДО уральскому фотографу

Фотограф из Екатеринбурга Дмитрий Лошагин в очередной раз неудачно попытался выйти по УДО. В колонии считают, что он не раскаялся и вину не признал.

Чкаловский райсуд Екатеринбурга отказал в условно-досрочном освобождении уральскому фотографу Дмитрию Лошагину, убившему свою жену Юлию — модель из Нижнего Тагила. По информации прокуратуры Свердловской области, представитель администрации колонии высказался против УДО. В пенитенциарном учреждении считают, что Лошагин не признал вину и не согласен с приговором. Хотя осужденный характеризуется удовлетворительно, но он нерегулярно участвует в культурных и спортивных мероприятиях. С его стороны отсутствуют извинительные письма в адрес потерпевших. Считаем нецелесообразным его освобождение, добавил представитель ИК. С ним согласилась и мать убитой Лошагиным девушки. Напомним, в 2015 году Дмитрия Лошагина осудили за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой. После смерти девушки ее бывший супруг пытался разделить имущество убитой им свердловчанки — он даже подавал иски к матери Юлии на раздел имущества. Фотограф-убийца Лошагин третий раз за год пытается выйти на свободу по УДО

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