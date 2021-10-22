Один погиб, 8 пострадали: автобус с пассажирами вылетел в кювет на уральской трассе

Один человек погиб на месте, еще 8 уральцев госпитализированы после ДТП с рейсовым автобусом в Свердловской области.

Смертельное ДТП с рейсовым микроавтобусом «Ивеко» произошло около 6 часов утра 22 октября 2021 года, сообщил TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. ЧП произошло на 231-м километре трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», когда 59-летний водитель автобуса Iveco не справился с управлением на мокрой дороге. Автомобиль, через встречную полосу, вылетел с трассы в кювет и перевернулся,рассказал редакции Горелых. Фото: пресс-служба ГУ МВД Свердловской области В результате аварии один пассажир погиб на месте — от удара его выбросило через окно из салона автобуса, личность погибшего устанавливают следователи. Еще 8 человек доставлены в ближайшие больницы. Один из пострадавших находится в реанимации, личности всех раненых уже установлены. Микроавтобус следовал по маршруту «Серов — Екатеринбург», в момент ДТП водитель находился за рулем около двух часов. Покрытие трассы было мокрым, но не скользким,рассказал TagilCity.ru Горелых. На место аварии выехали руководители Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области и территориального ОВД, по итогам проверки будет принято обоснованное решение. Напомним, 4 пассажирки были госпитализированы после ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга. Женщины не удержались в салоне автобуса, когда водитель применил экстренное торможение из-за препятствия впереди. Четыре пассажирки госпитализированы после ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга

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