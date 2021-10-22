Травмированную пенсионерку спасли с теплотрассы полицейские в Асбесте

69-летняя пенсионерка пошла утром 10 сентября 2021 года на прогулку, и пропала, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Родственники пропавшей через несколько часов обратились в полицию, сотрудники смогли связаться с пенсионеркой по телефону, но женщина не ориентировалась, где находится.
Полицейские несколько часов прочесывали окрестности Асбеста, ситуация усугублялась наступлением вечера и похолоданием.
Спустя несколько часов поисков, около 19:00, пожилую женщину удалось найти между трубами отопления в районе местной фабрики. Оказалось, что пенсионерка шла по теплотрассе, упала, ударилась и не могла встать. Сотрудники полиции попеременно на руках вынесли обессилевшую женщину к служебной машине и доставили в приемное отделение городской больницы № 1 города Асбеста,сообщил Горелых.
Родственники спасенной женщины написали в адрес полицейских благодарность.
Напомним, свердловские волонтеры приступили к поискам 20-летнего уральца, пропавшего в середине августа 2021 года в Екатеринбурге.