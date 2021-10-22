Травмированную пенсионерку спасли с теплотрассы полицейские в Асбесте

Спустя несколько часов поисков, около 19:00, пожилую женщину удалось найти между трубами отопления в районе местной фабрики. Оказалось, что пенсионерка шла по теплотрассе, упала, ударилась и не могла встать. Сотрудники полиции попеременно на руках вынесли обессилевшую женщину к служебной машине и доставили в приемное отделение городской больницы № 1 города Асбеста,сообщил Горелых.