Травмированную пенсионерку спасли с теплотрассы полицейские в Асбесте

Травмированную пенсионерку спасли с теплотрассы полицейские в Асбесте
Травмированную пенсионерку спасли с теплотрассы полицейские в Асбесте
Сегодня, 10:24ПроисшествияФото: 1МI
Престарелую женщину, получившую травмы на теплотрассе, нашли и спасли правоохранители в Асбесте.

69-летняя пенсионерка пошла утром 10 сентября 2021 года на прогулку, и пропала, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Родственники пропавшей через несколько часов обратились в полицию, сотрудники смогли связаться с пенсионеркой по телефону, но женщина не ориентировалась, где находится.

Полицейские несколько часов прочесывали окрестности Асбеста, ситуация усугублялась наступлением вечера и похолоданием.

Фото:пресс-служба ГУ МВД Свердловской области

Спустя несколько часов поисков, около 19:00, пожилую женщину удалось найти между трубами отопления в районе местной фабрики. Оказалось, что пенсионерка шла по теплотрассе, упала, ударилась и не могла встать. Сотрудники полиции попеременно на руках вынесли обессилевшую женщину к служебной машине и доставили в приемное отделение городской больницы № 1 города Асбеста,сообщил Горелых.

Родственники спасенной женщины написали в адрес полицейских благодарность.

Напомним, свердловские волонтеры приступили к поискам 20-летнего уральца, пропавшего в середине августа 2021 года в Екатеринбурге.

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