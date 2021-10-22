Трое уральцев похитили земляка-бармена в Москве и требовали с него 6 миллионов

Трое уральцев похитили земляка-бармена в Москве и требовали с него 6 миллионов
Трое уральцев похитили земляка-бармена в Москве и требовали с него 6 миллионов
Сегодня, 09:30ПроисшествияФото: 1МI
Трое жителей Свердловской области избили и похитили своего земляка-бармена в Москве и требовали выкуп в 6 миллионов рублей.

Молодого человека сначала избила троица преступников у подъезда дома, где жертва снимала квартиру, угрожая травматическим пистолетом, сообщает «КП-Екатеринбург».

Затем они забрали у уральца 180 тысяч рублей и мобильник, но этого им показалось мало. Они силой вытащили его из жилища и несколько дней возили по разным адресам в столице, путая следы.

Молодого человека избивали и требовали 6 миллионов рублей в качестве выкупа. Московские оперативники установили место нахождения похищенного и задержали всех вымогателей. Ими оказались трое жителей Свердловской области, двое уже были ранее судимы,сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ.

Правоохранители возбудили по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство».

Напомним, напавший летом 2021 года на продавщицу рецидивист задержан в Екатеринбурге. Мужчина, вооруженный ножом, попытался несколько раз ударить им продавщицу магазина, но лезвие оказалось тупым. Грабитель похитил из кассы около 4 тысяч рублей и скрылся.

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