Убивший и закопавший собутыльника тагильский похоронщик получил 9,5 лет тюрьмы

Убивший и закопавший собутыльника тагильский похоронщик получил 9,5 лет тюрьмы
Убивший и закопавший собутыльника тагильский похоронщик получил 9,5 лет тюрьмы
Сегодня, 14:50ПроисшествияФото: 1МI
Осужденный порезал ножом своего собутыльника, а на следующий день задушил его еще живого. После этого вывез тело и закопал на кладбище в Нижнем Тагиле. Суд отправил убийцу на 9,5 лет в колонию строгого режима.

Убийство произошло в середине октября 2020 года, когда двое собутыльников, день назад познакомившиеся, поссорились на почве сильного алкогольного опьянения, на квартире осужденного в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Потерпевший начал обзывать 45-летнего хозяина жилища нецензурными словами, после чего осужденный схватил нож и сначала ударил им в шею обидчика, а затем в живот. После чего вытер кровь с пола и ушел спать.

Наутро потерпевший был еще жив, но вместо того, чтобы вызвать скорую, осужденный перенес оппонента в ванную комнату и там задушил. Затем он отправился к знакомому с просьбой помочь спрятать тело, от чего тот благоразумно отказался.

Осужденный тагильчанин работал в похоронном бюро и имел дома мешки для трупов. В один из них он поместил тело убитого и через несколько дней вывез на погост и захоронил потерпевшего. На суде обвиняемый частично признал свою вину, утверждая, что не душил жертву. Суд отправил убийцу на 9 лет и 6 месяцев в колонию строгого режима.

Напомним, недавно в Екатеринбурге осудили отца, убившего своего сына-циркача ножом. Старший из родственников устал от разгульной жизни сына, который мог в любое время потребовать денег. Суд отправил мужчину на 9 лет в колонию строго режима.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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