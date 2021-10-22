В полиции Нижнего Тагила рассказали подробности о падении с балкона 4-летнего малыша

Женщина одна воспитывает ребенка и лишь недавно проживает по данному адресу, где после смерти своей матери ухаживает за престарелым отцом. Как оказалось, женщина оставила ребенка под присмотром пожилого человека, а сама в это время распивала спиртное в соседнем подъезде, добавили правоохранители.