В полиции Нижнего Тагила рассказали подробности о падении с балкона 4-летнего малыша

Сотрудники ПДН выяснили, что после того, как умерла бабушка, многодетная мать стала ухаживать за пожилым дедом и переехала в квартиру на Каспийской. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Женщина одна воспитывает ребенка и лишь недавно проживает по данному адресу, где после смерти своей матери ухаживает за престарелым отцом. Как оказалось, женщина оставила ребенка под присмотром пожилого человека, а сама в это время распивала спиртное в соседнем подъезде, добавили правоохранители.
Ребенок, по словам полицейских, сам вышел на балкон — малыш взял табурет и открыл окно. В этот момент дедушка мальчика находился на кухне.
Мама будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей, семью поставят на профилактический учёт и окажут поддержку, подытожили в МВД.
Напомним, инцидент произошел в пятницу вечером в Нижнем Тагиле. Сейчас малыш находится в тяжелом состоянии, медики оказывают необходимую помощь.