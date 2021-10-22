В полиции Нижнего Тагила рассказали подробности о падении с балкона 4-летнего малыша

В полиции Нижнего Тагила рассказали подробности о падении с балкона 4-летнего малыша
В полиции Нижнего Тагила рассказали подробности о падении с балкона 4-летнего малыша
Сегодня, 21:21ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
4-летний мальчик из Нижнего Тагила стал жертвой беспечности своей матери.

Сотрудники ПДН выяснили, что после того, как умерла бабушка, многодетная мать стала ухаживать за пожилым дедом и переехала в квартиру на Каспийской. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Женщина одна воспитывает ребенка и лишь недавно проживает по данному адресу, где после смерти своей матери ухаживает за престарелым отцом. Как оказалось, женщина оставила ребенка под присмотром пожилого человека, а сама в это время распивала спиртное в соседнем подъезде, добавили правоохранители.

Ребенок, по словам полицейских, сам вышел на балкон — малыш взял табурет и открыл окно. В этот момент дедушка мальчика находился на кухне.

Мама будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей, семью поставят на профилактический учёт и окажут поддержку, подытожили в МВД.

Напомним, инцидент произошел в пятницу вечером в Нижнем Тагиле. Сейчас малыш находится в тяжелом состоянии, медики оказывают необходимую помощь.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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