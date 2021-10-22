Высокопоставленный священник умер от коронавируса в Свердловской области

Чиновник рассказал, что при помощи и активном содействии скончавшегося священника, были построены три церкви: храм в ИК-19, храм-часовню во имя святого Николая Мирликийского на святом месте (Тавдинский Ржавец) и храм во имя святого Николая Чудотворца в Тавде.