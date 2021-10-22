Высокопоставленный священник умер от коронавируса в Свердловской области

19 октября скончался протоиерей Сергий Циммер — настоятель храма во имя святого Николая Чудотворца, сообщил глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов на своей странице ВКонтакте.
Чиновник рассказал, что при помощи и активном содействии скончавшегося священника, были построены три церкви: храм в ИК-19, храм-часовню во имя святого Николая Мирликийского на святом месте (Тавдинский Ржавец) и храм во имя святого Николая Чудотворца в Тавде.
При поддержке отца Сергия ежемесячно выпускалась бесплатная газета «Тавда православная»,сказал Лачимов.
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