Высокопоставленный священник умер от коронавируса в Свердловской области

Высокопоставленный священник умер от коронавируса в Свердловской области
Высокопоставленный священник умер от коронавируса в Свердловской области
Сегодня, 16:06ПроисшествияФото: 1МI
63-летний высокопоставленный священник скончался от осложнений от коронавирусной инфекции в Свердловской области.

19 октября скончался протоиерей Сергий Циммер — настоятель храма во имя святого Николая Чудотворца, сообщил глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов на своей странице ВКонтакте.

Чиновник рассказал, что при помощи и активном содействии скончавшегося священника, были построены три церкви: храм в ИК-19, храм-часовню во имя святого Николая Мирликийского на святом месте (Тавдинский Ржавец) и храм во имя святого Николая Чудотворца в Тавде.

При поддержке отца Сергия ежемесячно выпускалась бесплатная газета «Тавда православная»,сказал Лачимов.

В епархии Екатеринбурга подтвердили смерть священника.

Напомним, эпидемиологи прогнозируют скорое начало четвертой волны COVID-19. Редакция TagilCity.ru выяснила, как к ней подготовились медики Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Коронавирус
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