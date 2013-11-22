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Новые скульптуры у фонтана в центре Нижнего Тагила уже ломают: «надолго ли красота»? (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новые скульптуры у фонтана в центре Нижнего Тагила уже ломают: «надолго ли красота»? (ФОТО)

22 ноября 2013, 18:10Происшествия
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