Новые скульптуры у фонтана в центре Нижнего Тагила уже ломают: «надолго ли красота»? (ФОТО)
22 ноября 2013, 18:10Происшествия
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Большинство тагильчан уже побывали на обновленной территории центрального фонтана города, где разместились скульптуры обычных горожан, детей и взрослых, читающих книжку, проводящих фотосессии, играющих в шахматы. Напомним, торжественное открытие Театрального сквера состоялось в конце сентября.
Однако не прошло и двух месяцев, а одна из скульптур уже «оприходована» вандалами. Иначе не назовешь, ведь никогда в нашем городе не было ничего подобного, и грубо рушить красоту родного Тагила крайне глупо.
Пользовательница TagilCity.ru Дарья Гладких сообщила о том, как пострадала одна из фигур:
Вчера вечером, прогуливаясь по набережной Тагильского пруда и осматривая новые скульптуры, обнаружила, что у статуи мужчины играющего в шахматы, кто-то сломал одну фигуру в шахматах.
Съездив на место, мы увидели: у «слона» отломан наконечник. Кто-то может сказать, что в этом ничего страшного, но, представьте, а если дальше пойдет в том же духе - что через год останется от скульптур?
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