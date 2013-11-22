Новые скульптуры у фонтана в центре Нижнего Тагила уже ломают: «надолго ли красота»? (ФОТО)

Однако не прошло и двух месяцев, а одна из скульптур уже «оприходована» вандалами. Иначе не назовешь, ведь никогда в нашем городе не было ничего подобного, и грубо рушить красоту родного Тагила крайне глупо.

Пользовательница TagilCity.ru Дарья Гладких сообщила о том, как пострадала одна из фигур:

Вчера вечером, прогуливаясь по набережной Тагильского пруда и осматривая новые скульптуры, обнаружила, что у статуи мужчины играющего в шахматы, кто-то сломал одну фигуру в шахматах.

Съездив на место, мы увидели: у «слона» отломан наконечник. Кто-то может сказать, что в этом ничего страшного, но, представьте, а если дальше пойдет в том же духе - что через год останется от скульптур?