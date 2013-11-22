В Нижнем Тагиле водитель на «тойоте» насмерть сбил своего отца
22 ноября 2013, 10:45ПроисшествияЕвгения
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В Нижнем Тагиле водитель иномарки насмерть сбил своего отца. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Авария произошла вчера около 12 часов у дома № 23 по улице Орджоникидзе. Водитель автомобиля «тойота» сбил мужчину. В момент ДТП пенсионер стоял возле подъезда пятиэтажки. После аварии пострадавшего завели домой, где он скончался.
В ходе выяснения обстоятельств случившегося, стало ясно что водитель, совершивший наезд, является сыном сбитого им мужчины.
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