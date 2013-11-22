В Нижнем Тагиле водитель на «тойоте» насмерть сбил своего отца

Авария произошла вчера около 12 часов у дома № 23 по улице Орджоникидзе. Водитель автомобиля «тойота» сбил мужчину. В момент ДТП пенсионер стоял возле подъезда пятиэтажки. После аварии пострадавшего завели домой, где он скончался.