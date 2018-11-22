350 тысяч рублей заплатит фирма Екатеринбурга за незаконную регистрацию 98 мигрантов

«Сибирский кедр+» сделал временную прописку приезжим работникам в нежилом помещении Екатеринбурга по улице Начдива Онуфриева. Данный факт вскрылся при проверке миграционного учета, в который фирма передавала ложные сведения о местонахождении иностранцев.

Суд вынес решение о назначении штрафа, на что представители фирмы подали апелляцию. Они аргументировали свои действия тем, что мигранты работали по данному адресу. Свердловский суд ходатайство о перерассмотрении дела отклонил, сообщает Urbc.ru.