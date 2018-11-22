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350 тысяч рублей заплатит фирма Екатеринбурга за незаконную регистрацию 98 мигрантов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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350 тысяч рублей заплатит фирма Екатеринбурга за незаконную регистрацию 98 мигрантов

Сегодня, 16:58ПроисшествияФото: pixabay.com
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