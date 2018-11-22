350 тысяч рублей заплатит фирма Екатеринбурга за незаконную регистрацию 98 мигрантов
Сегодня, 16:58ПроисшествияФото: pixabay.com
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Компания ООО «Сибирский кедр+» с июля 2017 года по январь 2018 года прописала 98 мигрантов в нежилом помещении, площадь которого 7,5 квадратных метров. Суд назначил взыскание в размере 350 тысяч рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
«Сибирский кедр+» сделал временную прописку приезжим работникам в нежилом помещении Екатеринбурга по улице Начдива Онуфриева. Данный факт вскрылся при проверке миграционного учета, в который фирма передавала ложные сведения о местонахождении иностранцев.
Суд вынес решение о назначении штрафа, на что представители фирмы подали апелляцию. Они аргументировали свои действия тем, что мигранты работали по данному адресу. Свердловский суд ходатайство о перерассмотрении дела отклонил, сообщает Urbc.ru.
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