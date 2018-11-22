7 лет за курицу: подозреваемые в краже задержаны «по горячим » в Нижнем Тагиле
22 ноября в Нижнем Тагиле задержаны три мужчины, подозреваемые в совершении хищения замороженной продукции у предпринимателя из Новоуральска. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
Житель Новоуральска обратился в полицию Нижнего Тагила с сообщением о совершении преступления. По словам заявителя, он привез куриную замороженную продукцию в магазин поселка Старатель на улице Курортная. Когда мужчина разгружал товар, он заметил, что неизвестный пытается изъять из кабины его автомобиля навигатор.
Предприниматель схватил преступника, однако сообщники злоумышленника избили его и, прихватив две коробки продукции, скрылись.
Подозреваемых задержали инспекторы ДПС лейтенант Александр Орлов и сержант Сергей Яшанин.
Задержанные, ранее уже неоднократно судимые за имущественные преступления, признали свою вину и указали место хранения похищенной продукции. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».