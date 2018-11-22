7 лет за курицу: подозреваемые в краже задержаны «по горячим » в Нижнем Тагиле

Житель Новоуральска обратился в полицию Нижнего Тагила с сообщением о совершении преступления. По словам заявителя, он привез куриную замороженную продукцию в магазин поселка Старатель на улице Курортная. Когда мужчина разгружал товар, он заметил, что неизвестный пытается изъять из кабины его автомобиля навигатор.