Три ученика отравились в школе №19 в Екатеринбурге

Роспотребнадзор зафиксировал вспышку отравлений в екатеринбургской школе. Из-за данного случая образовательное учреждение переведено на дистанционную форму обучения.

В настоящий момент в школе проводится полная дезинфекция помещений. Проводится эпидемиологическое расследование. Роспотребнадзор проинформировал, что будут проверены все сотрудники пищеблока, сообщает Urbc.ru.