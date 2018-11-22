Три ученика отравились в школе №19 в Екатеринбурге

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С 17 по 23 ноября три ученика школы №19 в Екатеринбурге слегли с тяжелой кишечной инфекцией.
Сюжеты: Екатеринбург
Роспотребнадзор зафиксировал вспышку отравлений в екатеринбургской школе. Из-за данного случая образовательное учреждение переведено на дистанционную форму обучения.
В настоящий момент в школе проводится полная дезинфекция помещений. Проводится эпидемиологическое расследование. Роспотребнадзор проинформировал, что будут проверены все сотрудники пищеблока, сообщает Urbc.ru.
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