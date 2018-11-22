Умер за рулем: водитель вылетел на остановку и врезался в столб в Екатеринбурге
Сегодня, 17:30ПроисшествияФото: Е1.ru
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22 ноября в Екатеринбурге водитель автомобиля Kia Sportage на улице Розы Люксембург вылетел на троллейбусную остановку и врезался в столб. Свидетели сообщили, что мужчина умер до столкновения.
Сюжеты: Екатеринбург
Во время движения 61-летнему мужчине стало плохо, и он умер. До момента столкновения машина въехала на остановку троллейбуса.
Сотрудники ГИБДД сообщили, что пострадавших нет. В настоящий момент полиция и врачи выясняют подробности происшествия, сообщает ИА «Между строк».
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