Сработала автоматика: стала известна причина взрыва в Белоярском районе

Как пояснили в пресс-службе СвЖД, это всегда происходит с характерным хлопком.

Ранее жители Белоярского района сообщили об отключении электричества и хлопках, похожих на взрывы. Они рассказали, что вибрация от взрыва чувствовалась по земле и воздуху.