Сработала автоматика: стала известна причина взрыва в Белоярском районе
Сегодня, 21:53ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Причиной взрыва в Белоярском районе стала сработавшая автоматика на фоне кратковременного отключения внешнего электроснабжения на тяговой подстанции на станции «Косулино», в поселке Верхнее Дуброво, сообщает Znak.
Как пояснили в пресс-службе СвЖД, это всегда происходит с характерным хлопком.
Происшествие не повлияло на работу системы тягового электроснабжения.
Ранее жители Белоярского района сообщили об отключении электричества и хлопках, похожих на взрывы. Они рассказали, что вибрация от взрыва чувствовалась по земле и воздуху.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей