Тагильчанина обманули на 348 тысяч рублей после заказа в интернет-магазине

Для оформления заказа он связался с «менеджером» по телефону, указанному на сайте. После этого ему на электронную почту пришёл договор на оказание услуг и реквизиты для оплаты. Тагильчанин оплатил счёт и хотел снова связаться с представителем магазина, однако номер на тот момент был уже отключен.

Молодой человек нашёл номер компании в справочнике, однако позвонив туда, узнал, что деньги перечислил на счёт фирма «двойника» с такими же реквизитами, но другим расчетным счётом и юридическим адресом.

Тагильчанин обратился в полицию.

Напомним, недавно ещё один житель Нижнего Тагила лишился 700 тысяч рублей, решив продать ферму для майнинга.