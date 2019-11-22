В Белоярском районе произошел взрыв и отключилось электричество
Сегодня, 19:39ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жители Белоярского района сообщили об отключении электричества и хлопках, похожих на взрывы, пишет Е1.
Горожане рассказали, что вибрация от взрыва чувствовалась по земле и воздуху.
Что-то взорвалось в Белоярском районе, около Верхнего Дуброво, очень сильный взрыв был! Живу недалеко. Во всем СНТ свет пропал сразу, рассказали очевидцы.
В пресс-службе компании «Россети Урал» сообщили, что произошло технологическое нарушение. Специалисты провели переподключение.
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