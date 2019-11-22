В Белоярском районе произошел взрыв и отключилось электричество

Горожане рассказали, что вибрация от взрыва чувствовалась по земле и воздуху.

Что-то взорвалось в Белоярском районе, около Верхнего Дуброво, очень сильный взрыв был! Живу недалеко. Во всем СНТ свет пропал сразу, рассказали очевидцы.