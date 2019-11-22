В Екатеринбурге подсудимого отправили в больницу из зала суда из-за попытки суицида

Судья зачитывал приговор мужчине, который обвинялся по статье «Покушение на незаконное производство и сбыт наркотиков, совершенное в крупном размере». В пресс-службе облсуда рассказали, что отец подсудимого увидел на шее сына царапины и начал выкрикивать угрозы в адрес участников процесса. В это время подсудимый пожаловался на плохое самочувствие, и его на скорой отвезли в больницу.