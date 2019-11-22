В Нижнем Тагиле из-за непотушенной церковной свечи погибла 93-летняя пенсионерка
Сегодня, 14:27ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
22 ноября в Нижнем Тагиле на улице Монтажников при пожаре в квартире погибла 93-летняя женщина.
Сюжеты: Нижний Тагил
На пульт диспетчера сообщение о возгорании поступило около пяти часов утра.
На место происшествия прибыли три спецмашины и шесть спасателей.
По предварительным данным пожар произошел из-за непотушенной церковной свечи. По словам родственников погибшей, она постоянно молилась, жгла свечи,сообщили Tagilcity.ru в Отделе надзорной деятельности.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей