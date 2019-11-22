В Нижнем Тагиле рабочий шахты «Магнетитовая» ВГОКа спрыгнул с трубы и погиб
Сегодня, 14:37ПроисшествияФото: pixabay.com
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Сегодня, 22 ноября, в Нижнем Тагиле на шахте «Магнетитовая», относящейся к ОАО «ВГОК», погиб рабочий, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительной информации, мужчина спрыгнул с трубы котельной и скончался от падения. Работник предприятия находился не на смене, сегодня у него был выходной.
Выяснением обстоятельств инцидента занимается Следственный отдел Ленинского района.
Напомним, в этом году на шахте погиб 26-летний рабочий. Мужчину затянуло в промышленный станок.
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