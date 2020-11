22 ноября в Екатеринбурге состоялись довыборы депутатов в городскую думу по округам № 3 и № 9. На одного из избирателей было совершено нападение с баллончиком.

Инцидент произошел у участка УИК-1506, где напали на избирателя, остановившего подозрительного мужчину. Как рассказал кандидат в депутаты Владислав Постников, избирателем была пресечена скупка голосов, за что он и был атакован баллончиком. Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов. Напомним, в Екатеринбурге стартовали довыборы двух депутатов в городскую думу. Вакантные места появились в гордуме из-за смерти Елены Дерягиной. Олега Кагилева посадили на семь лет за взятку. В Екатеринбурге начались довыборы в городскую думу

