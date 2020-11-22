«Убедил скачать приложение». На Урале появилась жертва новой схемы мошенников

По словам пострадавшей, с ней связался неизвестной мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник сообщил, что со счета женщины пытаются списать денежные средства, поэтому, чтобы опередить «злоумышленников», нужно поменять абонентский номер, привязанный к счету.
После этого лжесотрудник кредитной организации убедил женщину скачать приложение удаленного доступа и ввести номер своей банковской карты,рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.
Выполнив указания, женщина получила СМС о списании средств. Закончив разговор, она связалась с клиентской службой поддержки банка, где оповестили, что женщина стало жертвой мошенников.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (Мошенничество, совершенное в крупном размере). На данный момент сотрудниками уголовного розыска устанавливаются обстоятельства инцидента и лица, причастные к нему.
Напомним, с начала 2020 года в Свердловской области зафиксировано более 1900 случаев, когда мошенники обманом крали деньги со счетов граждан. Общий ущерб от их действий составил более 80 миллионов рублей.