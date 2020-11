«Убедил скачать приложение». На Урале появилась жертва новой схемы мошенников

В Екатеринбурге 53-летнюю женщину на 440 тысяч рублей обманули телефонные мошенники.

По словам пострадавшей, с ней связался неизвестной мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник сообщил, что со счета женщины пытаются списать денежные средства, поэтому, чтобы опередить «злоумышленников», нужно поменять абонентский номер, привязанный к счету. После этого лжесотрудник кредитной организации убедил женщину скачать приложение удаленного доступа и ввести номер своей банковской карты,рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. Выполнив указания, женщина получила СМС о списании средств. Закончив разговор, она связалась с клиентской службой поддержки банка, где оповестили, что женщина стало жертвой мошенников. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (Мошенничество, совершенное в крупном размере). На данный момент сотрудниками уголовного розыска устанавливаются обстоятельства инцидента и лица, причастные к нему. Напомним, с начала 2020 года в Свердловской области зафиксировано более 1900 случаев, когда мошенники обманом крали деньги со счетов граждан. Общий ущерб от их действий составил более 80 миллионов рублей. За десять месяцев свердловчане перевели телефонным мошенникам свыше 80 миллионов

