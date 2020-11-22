В Екатеринбурге невеста попала в смертельное ДТП за неделю до свадьбы

В машине ехали жених и невеста, а также водитель, который по словам брата является другом суженного. В результате аварии девушка погибла на месте. Управлявшему транспортным средством мужчине насквозь пробило ключицу. Собиравшийся жениться молодой человек отказался от госпитализации, несмотря на то, что у него была забинтована голова и порвана одежда.