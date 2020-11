В Екатеринбурге невеста попала в смертельное ДТП за неделю до свадьбы

В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП, в котором погибла девушка. Через неделю у нее должна была состояться свадьба.

Трагедия произошла на проспекте Академика Сахарова вечером 21 ноября, пишет E1. Очевидец сообщил, что перед аварией автомобиль «Фольксваген Поло» пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. Затем машину занесло, развернуло и выкинуло через ограждение на полосу, предназначенную для встречного движения. Photo: E1.ru У них свадьба была назначена на 28 ноября, рассказал брат управлявшего автомобилем. В машине ехали жених и невеста, а также водитель, который по словам брата является другом суженного. В результате аварии девушка погибла на месте. Управлявшему транспортным средством мужчине насквозь пробило ключицу. Собиравшийся жениться молодой человек отказался от госпитализации, несмотря на то, что у него была забинтована голова и порвана одежда. Присутствовавшие на месте происшествия утверждают, что участники ДТП находились в состоянии опьянения. Напомним, 5 ноября на трассах в Свердловской области из-за выезда на «встречку» погибли два водителя. Вылетел на встречку: в аварии под Нижним Тагилом погиб 35-летний водитель

