В Новоасбесте найдена мертвой пропавшая летом пожилая женщина

В Новоасбесте найдена мертвой пропавшая летом пожилая женщина

Сегодня, 13:06ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Пропавшая в середине лета в Новоасбесте 73-летняя пенсионерка найдена мертвой.

Сообщение выложено ПСО «ФЕНИКС» в группе во «Вконтакте».

Напомним, о пропаже Татьяны Мель в Новоасбесте стало известно 26 июля. Женщину искали правоохранители и поисковые отряды. Сообщалось, что пенсионерка имела проблемы с памятью.

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