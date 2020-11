В Новоасбесте найдена мертвой пропавшая летом пожилая женщина

Пропавшая в середине лета в Новоасбесте 73-летняя пенсионерка найдена мертвой.

Сообщение выложено ПСО «ФЕНИКС» в группе во «Вконтакте». Напомним, о пропаже Татьяны Мель в Новоасбесте стало известно 26 июля. Женщину искали правоохранители и поисковые отряды. Сообщалось, что пенсионерка имела проблемы с памятью. В Новоасбесте полиция и волонтеры 4 дня ищут 73-летнюю женщину с проблемами с памятью

