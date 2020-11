«Животное все сжалось». В Нижнем Тагиле живодер на глазах у прохожих избил собаку

В Нижнем Тагиле мужчина, выгуливая собаку, принялся избивать ее на глазах у прохожих.

Инцидент произошел 22 ноября во второй половине дня на улице Пархоменко. Деталями случившегося поделилась подписчица группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». По словам девушки, когда она увидела, как мужчина избивает свою собаку, она «оторопела» и не сразу начала видеосъемку. На записи отчетливо видно, что собаке очень больно. Бедное животное просто все сжалось. То ли от дикой боли, то ли от того, что боится своего злобного хозяина,отметила девушка. Как она рассказала, скорее всего, избиение могло продолжаться и дальше, если бы не вмешался мужчина, проходивший мимо. Заметив его, хозяин животного, вероятно, испугался и прекратил, а после ушел домой. И страшно представить даже как же он ее дома-то лупит!в завершение поделилась свидетельница. Video: «Инцидент Нижний Тагил» Напомним, в начале ноября в лесу под Алапаевском волонтеры спасательного отряда случайно обнаружили четырех щенят. Их оставили на морозе в мешке посреди замерзшего водоема. Рядом были разбросаны большие камни, щенят явно пытались добить, но не смогли. На Урале живодеры пытались утопить четырех щенят в мешке

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter