12 ДТП произошли за выходные в Нижнем Тагиле и пригороде

Обе аварии с погибшими произошли 21 ноября. Водители ехали со скоростью, не соответствующей погодным условиям. Из-за этого они не справились с управлением. В обоих случаях автомобили врезались в деревья.
Так, на Южном подъезде к Нижнему Тагилу погибла пассажирка ГАЗ-3110, а также на Восточном шоссе погибла водитель «Лады Гранта».
Из 12 происшествий, в трех случаях автомобили съехали с дороги, в семи — наехали на препятствие и в двух автомобили столкнулись, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
На пригородных трассах и территории города отмечается гололед и рыхлый снег. Сотрудники ГИБДД дежурят на трассах и следят за состоянием дорог. Также в ГИБДД просят водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.