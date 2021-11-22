12 ДТП произошли за выходные в Нижнем Тагиле и пригороде

12 ДТП произошли за выходные в Нижнем Тагиле и пригороде
12 ДТП произошли за выходные в Нижнем Тагиле и пригороде
Сегодня, 13:38ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
12 ДТП произошли на территории Нижнего Тагила и Горноуральского ГО за прошедшие выходные с 20 по 21 ноября. В результате погибли 2 человека, еще 4 пострадали.

Обе аварии с погибшими произошли 21 ноября. Водители ехали со скоростью, не соответствующей погодным условиям. Из-за этого они не справились с управлением. В обоих случаях автомобили врезались в деревья.

Так, на Южном подъезде к Нижнему Тагилу погибла пассажирка ГАЗ-3110, а также на Восточном шоссе погибла водитель «Лады Гранта».

Из 12 происшествий, в трех случаях автомобили съехали с дороги, в семи — наехали на препятствие и в двух автомобили столкнулись, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

На пригородных трассах и территории города отмечается гололед и рыхлый снег. Сотрудники ГИБДД дежурят на трассах и следят за состоянием дорог. Также в ГИБДД просят водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.

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ПригородНижний Тагил
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