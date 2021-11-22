До 15 лет грозит уральцу за убийство товарища из-за желания интима с родственницей

До 15 лет грозит уральцу за убийство товарища из-за желания интима с родственницей
До 15 лет грозит уральцу за убийство товарища из-за желания интима с родственницей
Сегодня, 20:30ПроисшествияФото: Следственный комитет Свердловской области
Ранее судимому жителю Краснотурьинска предъявлено обвинение в убийстве знакомого.

Как полагает следствие, в ночь на 17-е ноября текущего года 42-летний мужчина у себя дома употреблял алкоголь вместе со своим 45-летним приятелем. В ходе распития спиртного мужчины поссорились, и в ходе конфликта обвиняемый схватил нож и нанес знакомому несколько десятков ударов ножом. От полученных травм 45-летний пострадавший скончался на месте.

Фото:Следственный комитет Свердловской области

Как рассказал начальник пресс-службы областного МВД Валерий Горелых, разыскивать уральского «Рэмбо» не пришлось, он сам позвонил в полицию. По одной из версий следствия, причиной кровавой резни могла стать фраза гостя, о желании вступить в интимную связь с родственницей хозяина дома. Когда мужчина взял телефон, чтобы ей позвонить, обвиняемый не выдержал и схватил кухонный нож.

Задержанный дал признательные показания, и заключен под стражу. Ему грозит до 15-ти лет лишения свободы. Расследование всех обстоятельств уголовного дела продолжается.

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