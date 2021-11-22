До 15 лет грозит уральцу за убийство товарища из-за желания интима с родственницей

Как рассказал начальник пресс-службы областного МВД Валерий Горелых, разыскивать уральского «Рэмбо» не пришлось, он сам позвонил в полицию. По одной из версий следствия, причиной кровавой резни могла стать фраза гостя, о желании вступить в интимную связь с родственницей хозяина дома. Когда мужчина взял телефон, чтобы ей позвонить, обвиняемый не выдержал и схватил кухонный нож.