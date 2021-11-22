Екатеринбурженка обвинила полицию в бездействии после кражи гаража и автомобиля

Екатеринбурженка обвинила полицию в бездействии после кражи гаража и автомобиля
Екатеринбурженка обвинила полицию в бездействии после кражи гаража и автомобиля
Сегодня, 08:55ПроисшествияФото: 1МI
У жительницы Екатеринбурга воры украли гараж вместе с авто внутри. Девушка сама нашла пропажи, в полиции, с ее слов, ей предложили самой искать украденное имущество.

Металлический гараж у жительницы Екатеринбурга был похищен при помощи эвакуатора — внутри конструкции находился также автомобиль свердловчанки, сообщает E1.

Брошенный авто обнаружился без номеров на окраине Екатеринбурга, а гараж уже находился в пункте металлоприема. Девушка самостоятельно искала украденное имущество, так как в полиции ей было отказано в помощи, рассказала изданию пострадавшая.

Девушка также рассказала, что ей стало известно о череде подобных краж в Екатеринбурге, на которые полиция не реагирует. Другие пострадавшие, с их слов, предоставляли в полицию полные данные вора, но там никак не реагируют.

Сюжеты:
Екатеринбург
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