Хотел сыграть свадьбу: до 20 лет грозит тагильчанину за распространение наркотиков

У 20-летнего жителя Тагилстроя была изъята крупная партия синтетических наркотиков в Нижнем Тагиле. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Молодой человек был задержан сотрудниками полиции возле его дома, они следили за ним по оперативной информации. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 37 свертков с синтетическими наркотиками в местах закладок. Дома нигде не работающий подозреваемый прятал остатки фасованных и нефасованных наркотических веществ, а также необходимое оборудование. Общая масса наркотиков, которые изъяли полицейские, составила 250 грамм. Закладчик начал заниматься наркоторговлей весной 2021 года. Он рассказал, что хотел отремонтировать квартиру и отпраздновать свою свадьбу. Ранее тагильчанин уже был судим за кражу, за распространение наркотиков ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское». Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское» Напомним, 20-летний тагильчанин, который решил заработать денег перед армией продажей наркотиков, был задержан в конце октября с крупной партией запрещенных веществ. 20-летний закладчик наркотиков задержан в Нижнем Тагиле

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