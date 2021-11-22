Хотел сыграть свадьбу: до 20 лет грозит тагильчанину за распространение наркотиков

Молодой человек был задержан сотрудниками полиции возле его дома, они следили за ним по оперативной информации. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 37 свертков с синтетическими наркотиками в местах закладок.
Дома нигде не работающий подозреваемый прятал остатки фасованных и нефасованных наркотических веществ, а также необходимое оборудование. Общая масса наркотиков, которые изъяли полицейские, составила 250 грамм.
Закладчик начал заниматься наркоторговлей весной 2021 года. Он рассказал, что хотел отремонтировать квартиру и отпраздновать свою свадьбу. Ранее тагильчанин уже был судим за кражу, за распространение наркотиков ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, 20-летний тагильчанин, который решил заработать денег перед армией продажей наркотиков, был задержан в конце октября с крупной партией запрещенных веществ.