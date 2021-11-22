Куница набросилась на детей и покусала их в сафари-парке под Екатеринбургом

Куница бросалась на детей и покусала их в сафари-парке, расположенном в поселке Октябрьский под Екатеринбургом, сообщает пресс-служба свердловского Россельхознадзора.

Об инциденте сообщил местный житель. Он заявил, что уже не раз замечал, как куница кусает детей. Кроме того, в парке в естественной среде проживают медведи, лоси, волк, сова, белки и еноты. Во время проверки специалисты выявили, что у вольеров нет специальных знаков, предупреждающих о проживании в них опасных животных. Кроме того, не на каждого питомца имеются сопроводительные документы и данные об идентификации. Помимо того в парке нет плана эвакуации животных на случай ЧП, ветеринарного пункта, плана обследований, санитарных дней и журналов здоровья. Результаты проверки переданы в Нижнесергинскую прокуратуру.

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