Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при нападении на Пермский университет

Всего в столицу России 21-го сентября были отправлено семь раненых во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. На данный момент в Москве в стационаре все еще проходит лечение один пострадавший.

По словам медиков, его состояние не вызывает опасения, и в скором времени лечение будет завершено. Еще один пострадавший в конце минувшей недели вернулся в Пермь, где сейчас проходит реабилитацию, сообщили в пресс-службе Минздрава России. В результате стрельбы в Пермском университете погибли шесть человек. Расследование в отношении 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу и обвиняемого сейчас в массовом убийстве, находится под личным контролем председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

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