О нападении водителя автобуса из-за загороженного зеркала заявила екатеринбурженка

В ходе поездки на нее напал водитель. По словам девушки, на одной из остановок водитель схватил ее за рюкзак и с силой дернул. От этого девушка ударила лежащий внутри компьютер и чуть не упала. Водитель начал кричать, рассказывает пострадавшая, из-за того, что она, пропуская пассажиров, загородила зеркало, пишет ЕАН.