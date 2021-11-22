О нападении водителя автобуса из-за загороженного зеркала заявила екатеринбурженка

О нападении водителя автобуса из-за загороженного зеркала заявила екатеринбурженка
О нападении водителя автобуса из-за загороженного зеркала заявила екатеринбурженка
Сегодня, 12:12ПроисшествияФото: 1MI
В нападении обвинила водителя автобуса жительница Екатеринбурга. Она заявила, что это произошло из-за загороженного зеркала.

Девушка ехала на автобусе 20 ноября около 20.00. В салоне, по ее словам, не соблюдались антиковидные меры — половина пассажиров без масок, у части на подбородке. Также не было маски и на водителе, отмечает пассажирка.

В ходе поездки на нее напал водитель. По словам девушки, на одной из остановок водитель схватил ее за рюкзак и с силой дернул. От этого девушка ударила лежащий внутри компьютер и чуть не упала. Водитель начал кричать, рассказывает пострадавшая, из-за того, что она, пропуская пассажиров, загородила зеркало, пишет ЕАН.

Пассажирка обратилась в компанию ООО «Декар-Бас», обслуживающую маршрут, где оператор удивилась, так как этот водитель, по словам девушки, хороший.

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Екатеринбург
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