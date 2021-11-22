Студентка педагогического института пропала в Нижнем Тагиле

Полицейские отдела № 16 ищут 17-летнюю студентку педагогического института Марию Иванову. Она пропала 19 ноября. В тот день девушка вышла от своей знакомой по адресу Первомайская, 27.

Рост свердловчанки составляет 170 сантиметров, у нее худое телосложение, русые волосы выше плеч и серо-голубые глаза. Из особых примет: шрам внизу щеки. В день пропажи Мария была одета в пуховик горчичного цвета, вязаную шапку, черные джинсы и такого же цвета высокие ботинки. При себе был темный рюкзак, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское». Ранее Мария не исчезала, воспитывалась в благополучной семье. При себе у нее имелся мобильный, который на данный момент не доступен. Информация гласит, что свердловчанка на алектропоезде доехала до уральской столицы в компании своего знакомого Константина. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское» Напомним, 19 ноября в Екатеринбурге найдена пропавшая 14-летняя Вера Меркель. На ее поиски ушло два дня. Причиной ухода стала ссора с мамой. За время поисков, никаких противоправных действий в отношении пропавшей совершено не было. Пропавшая 14-летняя девочка по фамилии Меркель найдена в Екатеринбурге

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