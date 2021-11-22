Уровень радиации в центре Челябинска был превышен в 100 раз

Уровень радиации в центре Челябинска был превышен в 100 раз
Уровень радиации в центре Челябинска был превышен в 100 раз
Сегодня, 19:50ПроисшествияФото: 1MI
Уровень радиации, более чем в 100 раз превышающий норму, зафиксировал физик Андрей Ожаровский в столице Челябинской области.

Ученый произвел замер радиационного фона около жилого дома на улице Труда и выложил видео с ним на своей странице в социальной сети Facebook. На видео видно, что дозиметры Ожаровского показали радиацию на уровне 40-45-ти рентген в час. Эти показатели более чем в 100 раз превышают установленную норму.

На место замера физик вызвал сотрудников МЧС, передает «Курс дела». Прибывшие спецслужбы взяли на анализ предмет-источник радиации. Как сообщает министерство общественной безопасности, он будет тщательно исследован, а после утилизирован.

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