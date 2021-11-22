В массовом ДТП под Нижним Тагилом пострадали трое уральцев

В массовом ДТП под Нижним Тагилом пострадали трое уральцев
В массовом ДТП под Нижним Тагилом пострадали трое уральцев
Сегодня, 21:16ПроисшествияФото: 1MI
ДТП с участием 3-х легковых автомобилей произошло под Нижним Тагилом сегодня, 22 ноября.

В результате аварии одна из легковушек улетела в кювет. В происшествие пострадали трое человек. Причины произошедшей аварии в данный момент устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

За минувший уик-энд в регионе произошло 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек погибли и 49 получили травмы различной тяжести. Еще в двухста происшествиях пострадали лишь транспортные средства. Одной из причин такого большого количества аварий пресс-служба Свердловского УГИБДД называет неудовлетворительное зимнее содержание областных дорог.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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