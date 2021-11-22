За поставки люксовой одежды под видом ниток осужден екатеринбургский бизнесмен

Крупная партия обуви и одежды, значащаяся в декларации как нитки и ткани, была задержана сотрудниками Уральской таможни весной 2018 года. Задержанные товары были переданы по решению Октябрьского суда в областное управление Росимущества, а директору и менеджеру фирмы за совершенные правонарушения было назначено наказание в виде штрафа в размере 7,4 млн рублей.
Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, обвиняемые оказались не согласны с решением судебного органа и дважды обжаловали его. Тем не менее, и апелляционный, и кассационный суды сочли представленные прокуратурой доказательства убедительными и оставили решение Октябрьского суда неизменным. В данный момент на имущество директора фирмы уже наложен арест.