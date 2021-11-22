За поставки люксовой одежды под видом ниток осужден екатеринбургский бизнесмен

За поставки люксовой одежды под видом ниток осужден екатеринбургский бизнесмен
За поставки люксовой одежды под видом ниток осужден екатеринбургский бизнесмен
Сегодня, 16:42ПроисшествияФото: Photobank Ura Media
Директор и ведущий менеджер екатеринбургской компании, занимающейся поставками одежды и обуви Armani, Dior и других люксовых брендов, были признаны судом виновными в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

Крупная партия обуви и одежды, значащаяся в декларации как нитки и ткани, была задержана сотрудниками Уральской таможни весной 2018 года. Задержанные товары были переданы по решению Октябрьского суда в областное управление Росимущества, а директору и менеджеру фирмы за совершенные правонарушения было назначено наказание в виде штрафа в размере 7,4 млн рублей.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, обвиняемые оказались не согласны с решением судебного органа и дважды обжаловали его. Тем не менее, и апелляционный, и кассационный суды сочли представленные прокуратурой доказательства убедительными и оставили решение Октябрьского суда неизменным. В данный момент на имущество директора фирмы уже наложен арест.

Сюжеты:
Екатеринбург
судприговородежда
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