За поставки люксовой одежды под видом ниток осужден екатеринбургский бизнесмен

Директор и ведущий менеджер екатеринбургской компании, занимающейся поставками одежды и обуви Armani, Dior и других люксовых брендов, были признаны судом виновными в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

Крупная партия обуви и одежды, значащаяся в декларации как нитки и ткани, была задержана сотрудниками Уральской таможни весной 2018 года. Задержанные товары были переданы по решению Октябрьского суда в областное управление Росимущества, а директору и менеджеру фирмы за совершенные правонарушения было назначено наказание в виде штрафа в размере 7,4 млн рублей. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, обвиняемые оказались не согласны с решением судебного органа и дважды обжаловали его. Тем не менее, и апелляционный, и кассационный суды сочли представленные прокуратурой доказательства убедительными и оставили решение Октябрьского суда неизменным. В данный момент на имущество директора фирмы уже наложен арест.

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