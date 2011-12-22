Браконьер из Нижней Салды заплатит за расправу над лосем

Ещё в начале ноября житель Нижней Салды в полутора километрах от деревни Малыгино поймал в капкан 6-тимесячного лося. На следующий день местный егерь обнаружил место расправы над животным и следы машины, на которой браконьеры вывезли тушу. След привёл в дом к нелегальному охотнику, тот в это время пил с друзьями и делился добычей. Как рассказали нам в нижнетагильской природоохранной прокуратуре, нарушитель возместил ущерб, заплатив 81 000 рублей. Ещё 40 тысяч штрафа назначил браконьеру суд. Отмечу ,что покупка такой туши обошлась бы горе-браконьеру на треть дешевле – 80 тысяч. А лицензия на отстрел лося вообще стоит 1,5 тысячи рублей.