Фальшивая 100-долларовая купюра найдена в головном офисе Сбербанка
22 декабря 2011, 16:06ПроисшествияОльга
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Фальшивая 100-долларовая купюра найдена в головном офисе Сбербанка на Ломоносова. Туда она поступила из филиала этого банка, расположенного на Вязовской.
Далее полицейским не удалось проследить цепочку.
Напомним, еще одна такаяже подделка в 100 долларов была найдена тоже в Сбербанке на Ломоносова9-го декабря. Всего их в этом году обнаружено 3. Все подделки высокогокачества, поэтому будьте внимательны.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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