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Фальшивая 100-долларовая купюра найдена в головном офисе Сбербанка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фальшивая 100-долларовая купюра найдена в головном офисе Сбербанка

22 декабря 2011, 16:06ПроисшествияОльга
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