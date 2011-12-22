Наледи и скаты у проезжей части могут привести к ДТП

Ежегодно в декабре-феврале увеличивается вероятность дорожныхпроисшествий с участием несовершеннолетних по причине скатывания детей сгорок и наледей на проезжую часть.

С учетом погодных условий зимнего периода, способствующихестественному образованию опасных горок, используемых подростками длякатания и игр, в период с 22 по 27 декабря 2011 года на территорииСвердловской области проводится I этап профилактических мероприятий«Горка». Сроки проведения II этапа – с 11 по 20 января 2012 г., IIIэтапа – с 13 по 22 февраля 2012 г., сообщает отделение пропагандыОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».