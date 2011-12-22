Нетрезвый пешеход попал под колёса под Нижним Тагилом

49-тилетний мужчина переходил в темноте улицу Юбилейная, когда его сбилВАЗ 2109. Пешеход получил сотрясение мозга и после оказания медицинскойпомощи был отпущен домой. Медики констатировали, что он был пьян. К томуже, по мнению отделения пропаганды нижнетагильской ГИБДД, пешеход неубедился в безопасности перехода улицы. Госавтоинспекторы рекомендуютпешеходам выбирать освещённые участки улицы, чтобы перебраться на другуюсторону. Одежда со светоотражающими элементами сделает вас болеевидимыми на дороге. Человека в темной одежде можно увидеть только нарасстоянии около 25 м, а в светлой – около 40 м. Человек сосветоотражающими элементами виден на расстоянии 300 метров.