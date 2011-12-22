Нетрезвый пешеход попал под колёса под Нижним Тагилом
22 декабря 2011, 09:34ПроисшествияАлександра Логинова
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Это случилось во вторник в 18.40 в Николо-Павловском.
49-тилетний мужчина переходил в темноте улицу Юбилейная, когда его сбилВАЗ 2109. Пешеход получил сотрясение мозга и после оказания медицинскойпомощи был отпущен домой. Медики констатировали, что он был пьян. К томуже, по мнению отделения пропаганды нижнетагильской ГИБДД, пешеход неубедился в безопасности перехода улицы. Госавтоинспекторы рекомендуютпешеходам выбирать освещённые участки улицы, чтобы перебраться на другуюсторону. Одежда со светоотражающими элементами сделает вас болеевидимыми на дороге. Человека в темной одежде можно увидеть только нарасстоянии около 25 м, а в светлой – около 40 м. Человек сосветоотражающими элементами виден на расстоянии 300 метров.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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