Коммунальная авария в Нижнем Тагиле: каток и затор на дороге в центре Вагонки (ФОТО, ВИДЕО)

В первой половине дня прорвало трубу на тротуаре у перекрестка Окунева-Ленинградский. Вода хлынула настоящим потоком прямо на проезжую часть, заливая не вывезенный с дороги снег и превращая его в замерзающую кашу.

В это время инспекторы ГИБДД перекрыли дорогу и разворачивали водителей, а спецтехника разгребала мокрый снег. Две аварийные машины стояли на тротуаре, рабочие что-то обсуждали, а вода мирно заливала дорогу и готовила жителям Вагонки бесплатный каток недалеко от крупного торгового центра.

Таким образом, более чем стометровый участок дороги от пешеходного перехода у остановки «Поликлиники» при движении в сторону пр. Дзержинского был перекрыт — обеим полосам приходилось разворачиваться и ехать обратно, либо двигаться по улице Окунева.

Примечательно, что ближайший участок дороги, куда сворачивали водители с аварийного Ленинградского — в сторону улицы Юности, готовил новый сюрприз. На перекрестке Юности-Ленинградский велась установка камер видеофиксации. Причем часть Ленинградского (а это две полосы в сторону Дзержинского) были перекрыты по-тагильски — Камазом поперек дороги. Ни знаков объезда, ни предупреждений для встречных водителей — ничего не было, что крайне осложнило движение по перекрестку.

Как сообщили активистам «Тагила без ям» в ГИБДД, установкой знаков занимается «Сигнал-3» и то, что на участке знаков нет — не забота гаишников. По текущим данным, холодную воду отключили у 14 000 жителей в десятках домах в центре Вагонки и обещали включить до 20 часов, однако пока вода в домах не появилась.