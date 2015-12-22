На Среднем Урале пенсионерка погибла под колесами мусоровоза

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области, водитель «КамАЗа» при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и наехал на женщину-пешехода 1935 года рождения. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.