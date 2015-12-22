На Среднем Урале пенсионерка погибла под колесами мусоровоза
22 декабря 2015, 17:50ПроисшествияАнастасия Б.
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На Среднем Урале пенсионерка погибла под колесами мусоровоза. Трагедия случилась сегодня днем во дворе по улице Уральская, 83 в Асбесте.
Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области, водитель «КамАЗа» при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и наехал на женщину-пешехода 1935 года рождения. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
Обстоятельства смертельного ДТП сейчас выясняются.
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