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Ребенок уже готовился прыгать вниз из горящей квартиры: в Свердловской области полицейские спасли мальчика из пожара
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ребенок уже готовился прыгать вниз из горящей квартиры: в Свердловской области полицейские спасли мальчика из пожара

22 декабря 2015, 16:30Происшествияoffice@tagilcity.ru
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