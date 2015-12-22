Ребенок уже готовился прыгать вниз из горящей квартиры: в Свердловской области полицейские спасли мальчика из пожара

Полицейские из Верхней Пышмы спасли мальчика шести лет из пожара в квартире, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области 21 декабря, в понедельник.

Ребенок готовился прыгнуть вниз из горящей квартиры.

В пятом часу дня дежурный вневедомственной охраны из окна своего кабинета увидел мальчика, который сидел на подоконнике на пятом этаже дома, плакал и готовился прыгнуть вниз – в квартире начинался пожар. Очевидцы пытались уговорить ребенка не прыгать, а подождать спасателей.

Каждая минута ожидания растянулась на час! -- рассказывают прохожие.

Олег Тарапунец, инструктор по профессиональной, служебной и боевой подготовке, и начальник гаража Константин Лагунов бросились к дому, где разгорался пожар. Вдвоем полицейские забежали на пятый этаж. Дверь квартиры была горячей от полыхавшего внутри огня, а дым уже начал проникать на лестничную площадку.

Полицейский пытался дотянуться до мальчика из окна этажом ниже.

Олег Владимирович спустился в квартиру на этаж ниже, однако, когда полицейский выглянул в окно, надеясь достать мальчика снизу, выяснилось, что карниза у окна нет, а до ребенка дотянуться невозможно. Тогда Олег Владимирович попытался высунуться в окно как можно дальше, чтобы подхватить ребенка, если тот упадет. Владелец квартиры в это время изо всех сил пытался удержать полицейского за ноги, чтобы Тарпунец сам не сорвался вниз.

Самое страшное – осознавать, что мальчик так близко от меня, но абсолютно недосягаем вспоминает Олег Тарапунец.

Тем временем очевидцы растягивали под окнами одеяла.

К счастью, ребенка удалось спасти.

В этот момент все происходящее увидели сотрудники патрульно-постовой службы Артем Сидоров и Егор Кондратьев, которые проезжали мимо по маршруту. Они забрались по пожарной лестнице к полыхавшей квартире, взяли ребенка на руки и вместе с сотрудниками МЧС отдали мальчика врачам.

На фото (слева направо): Олег Тарапунец, Егор Кондратьев и Артем Сидоров