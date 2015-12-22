Сходили в магазин: на Тагилстрое двое парней ограбили прохожих

Это случилось в Нижнем Тагиле 20 декабря, около полуночи. Из магазина на улице Попова возвращались женщина и двое мужчин: её муж и брат. На улице Зои Космодемьянской к ним подошли двое нетрезвых молодых парней. Они начали требовать деньги и всячески провоцировать конфликт. Быстро дойдя до крайности, молодые люди нанесли несколько ударов мужчинам и переключили своё внимание на 37-летнюю женщину. Они вырвали у неё телефон стоимостью 1000 рублей и скрылись.

Придя в себя, один из мужчин вызвал на место происшествия полицию. Прибывший на место наряд ППС опросил потерпевших и в соседнем дворе нашел молодого человека, по приметам подходящего под описание. Этот юноша уже был ранее судим за автоугоны. Он нигде не работает и, видимо, решил добыть денег грабежом. Его товарищ тоже был вскоре задержан, но так как тот не принимал активного участия в происходящем, его записали в свидетели.

Встаёт вопрос, каким образом один парень мог запугать и избить двоих взрослых мужчин? Как бы то ни было, сейчас он находится под следствием, ему грозит до 7 лет заключения.