В Екатеринбурге пешеход погиб, потому что лежал на проезжей части (ФОТО)
22 декабря 2015, 11:15Происшествияoffice@tagilcity.ru
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 декабря в 00.14 напротив дома № 27 по улице Технической.
Водитель «ВАЗ-21093» при движении со стороны улицы Надеждинской в сторону переулка Теплоходного допустил наезд на мужчину- пешехода, лежащего на проезжей части дороги на регулируем пешеходном переходе.
Со слов 45-летнего шофера, имеющего 9-летний стаж вождения, он ехал на зеленый сигнал светофора и не заметил человека, лежащего на проезжей части дороги.
В результате ДТП мужчина скончался.
На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции опросили водителя, сделали необходимые замеры, составили процессуальные документы.
По данному происшествию будет проведено дознание.
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