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В Екатеринбурге пешеход погиб, потому что лежал на проезжей части (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге пешеход погиб, потому что лежал на проезжей части (ФОТО)

22 декабря 2015, 11:15Происшествияoffice@tagilcity.ru
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