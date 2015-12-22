В Нижнем Тагиле иномарка вылетела с дороги и врезалась в препятствие (ФОТО)

Тагильчане рассказали TagilCity.ru о том, что стали свидетелями ДТП на перекрёстке К. Маркса и Октябрьской революции. На фотографиях видно, что иномарка вылетела с дороги..

Не знаю, что у них там приключалось, но повреждения выглядят серьёзно. Машина то ли в столб, то ли в забор врезалась рассказала TagilCity.ru свидетельница Анна.

Приходят в редакцию сообщения о мелких ДТП и в других районах города:

На Вагонке у администрации района две машины не разъехались сегодня утром рассказал TagilCity.ru водитель одного из городских такси.

Данных о пострадавших в этих утренних авариях пока нет, но TagilCity.ru призывает к повышенной осторожности на дороге. С учетом столь снежной погоды в Нижнем Тагиле безопаснее всего доверить себя общественному транспорту.