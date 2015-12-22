В Польше задержан разрушитель надгробий на кладбище советских солдат

Полиция польского города Калиш (Великопольское воеводство) задержала мужчину, подозреваемого в осквернении 11 надгробий на кладбище советских солдат, сообщает местное издание Wiadomosci.

Полицейские обнаружили повреждения надгробий на кладбище воинов Красной армии в минувшее воскресенье.

В общей сложности выявлено повреждение 11 надгробий. На месте один из патрулей наткнулся на мужчину, который пробовал уничтожить очередное надгробие. Мужчина вел себя очень агрессивно в отношении вмешавшихся полицейских, оскорбил их и атаковал рассказал изданию представитель калишской полиции Витольд Возняк.

Полиция задержала вандала, им оказался 37-летний мужчина, который, по данным издания, до сих пор находится в полицейском участке. По словам Возняка, прокурору только предстоит выдвинуть против задержанного обвинения.

По данным радиостанции Merkury, которая ссылается на представителя городского совета Калиша Рышарда Езерского, ущерб, нанесенный действиями вандала, оценивается в 10 тысяч злотых (2,5 тысячи долларов).

Отмечается, что надгробия на кладбище советских солдат уничтожаются в Калише не в первый раз. В феврале 67-летний мужчина был арестован за повреждение 18 надгробий.

Госдума ранее приняла заявление с призывом к властям Польши положить конец войне с памятниками советским воинам и принять меры для поиска и наказания преступников-вандалов, а также незамедлительно восстановить разрушенные надгробия и мемориальные комплексы.

В документе сообщалось, что только в 2015 году в Польше имели место почти 30 случаев осквернения или разрушения советских мемориальных объектов, но при этом "кощунственные акты вандализма польской стороной никак не комментируются".