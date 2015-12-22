В Польше задержан разрушитель надгробий на кладбище советских солдат
Повреждения надгробий на кладбище воинов Красной армии были обнаружены в минувшее воскресенье. По подозрению в осквернении надгробий полиция задержала 37-летнего мужчину.
Полиция польского города Калиш (Великопольское воеводство) задержала мужчину, подозреваемого в осквернении 11 надгробий на кладбище советских солдат, сообщает местное издание Wiadomosci.
Полицейские обнаружили повреждения надгробий на кладбище воинов Красной армии в минувшее воскресенье.
В общей сложности выявлено повреждение 11 надгробий. На месте один из патрулей наткнулся на мужчину, который пробовал уничтожить очередное надгробие. Мужчина вел себя очень агрессивно в отношении вмешавшихся полицейских, оскорбил их и атаковал рассказал изданию представитель калишской полиции Витольд Возняк.
Полиция задержала вандала, им оказался 37-летний мужчина, который, по данным издания, до сих пор находится в полицейском участке. По словам Возняка, прокурору только предстоит выдвинуть против задержанного обвинения.
По данным радиостанции Merkury, которая ссылается на представителя городского совета Калиша Рышарда Езерского, ущерб, нанесенный действиями вандала, оценивается в 10 тысяч злотых (2,5 тысячи долларов).
Отмечается, что надгробия на кладбище советских солдат уничтожаются в Калише не в первый раз. В феврале 67-летний мужчина был арестован за повреждение 18 надгробий.
Госдума ранее приняла заявление с призывом к властям Польши положить конец войне с памятниками советским воинам и принять меры для поиска и наказания преступников-вандалов, а также незамедлительно восстановить разрушенные надгробия и мемориальные комплексы.
В документе сообщалось, что только в 2015 году в Польше имели место почти 30 случаев осквернения или разрушения советских мемориальных объектов, но при этом "кощунственные акты вандализма польской стороной никак не комментируются".
Российские депутаты также обратили внимание польского руководства на необходимость добросовестного выполнения соглашения между правительствами РФ и Польши о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года.