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В Польше задержан разрушитель надгробий на кладбище советских солдат
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Польше задержан разрушитель надгробий на кладбище советских солдат

22 декабря 2015, 12:50Происшествияoffice@tagilcity.ru
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